El Palau de la Música ha preparat el tradicional cicle de Nadal dirigit a les famílies i la infància per a gaudir de les pròximes festes amb la música, dins del programa educatiu i didàctic Menut Palau. La sèrie de concerts dirigits als xiquets i xiquetes tindrà lloc a L’Almodí, els dies 28 al 30 de desembre, i als Jardins del Palau, el 4 de gener de 2023. Es tracta, tal com ha explicat la regidora de Cultura i presidenta del Palau, Glòria Tello, d’una programació repleta de música clàssica i popular, marionetes, nadales a ritme de swing, rock-pop infantil, tallers i jocs per a gaudir en família.



Tello ha assenyalat el caràcter popular d’estos espectacles que, ha afirmat, “estem segurs que revalidaran l’èxit d’assistència i acceptació que vam obtindre l’any passat, perquè desenvolupem una fórmula que ens enorgullix, i que no és una altra que la de fer costat als artistes de la terra i oferir a la ciutadania espectacles de gran qualitat, participatius, temàtics i d’indubtable interés per a les xiquetes i xiquets; i, a més, a uns preus totalment assequibles per a totes les butxaques”.

Les activitats en L’Almodí, que tindran un preu d’entrada de 6 euros, començaran el 28 de desembre amb La caixa dels joguets. Ballet pour enfants, un espectacle per al públic a partir de 5 anys amb la música que el compositor impressionista Claude Debussy va escriure per a la seua filla. El muntatge anirà a càrrec de l’agrupació de titelles i marionetes Bambolina Teatre Practicable, i s’oferiran dos sessions, a les 12.00 i a les 18.30 hores.

L’endemà, 29 de desembre, serà el torn dels Titellaires de Binèfar, empresa que té el Premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Juventut, i que oferirà la seua proposta Retaule de Nadal, també en dos sessions a les 12.00 i a les 18.30 hores. Es tracta d’una composició escènica que es configura com una “simpàtica bullícia nadalenca amb música popular i titelles, per al públic a partir de 3 anys”, segons la programació.

El cicle tancarà l’any, el divendres 30 a les 18.30 hores, amb ball i diversió l’estil dels anys 50, amb la proposta Swing for Christmas, de Babalu Swing Band i els seus Nadalencs, a ritme de swing per a tots els públics.

Festival Infantil de Cap d’Any

La novetat del cicle d’enguany serà el Festival Infantil de Cap d’Any, que s’oferirà el 4 de gener, de 10.00 a 18.00 hores, als Jardins del Palau, amb un preu de 7 euros. Tal com ha explicat la regidora Glòria Tello, “habilitarem un espai especialment dissenyat als Jardins del Palau per a saludar a l’any nou, en el qual totes i tots, de qualsevol edat, però amb especial atenció a les xiquetes i xiquets, podran gaudir de moltes activitats amb música autòctona d’arrel popular valenciana, pop, rock i cantautors, a més de nombrosos tallers, racó de lectura i jocs tradicionals”.

El director del Palau, Vicent Ros, ha subratllat que bona part d’esta programació “té un vessant molt important que és la unió de la música clàssica, però també la popular, amb els titelles, de manera que la dramatització permetrà acostar estes músiques a tota la família”. A més, ha afegit Ros “comptem amb formacions musicals i teatrals que s’esforcen per a transmetre, de manera divulgativa i entretinguda, una altra manera d’entendre l’oci i la diversió per Nadal”.