El Circuit Ricardo Tormo Retoma Activitats Amb Set Esdeveniments Destacats

Reasfaltat i Renovat: L’inici de les Carreres Post-Estiu al Circuit Ricardo Tormo

Des de GT World Challenge fins al Gran Premi Motul: Una Temporada Plena d’Acció

Després d’una parada estival per a renovar-se, el Circuit Ricardo Tormo està preparat per acollir set caps de setmana d’esdeveniments esportius que començaran el 28 d’agost. Aquests canvis, que inclouen un nou paviment d’asfalt i la pintura dels pianos, són la culminació d’un estiu d’intens treball.

Entre els esdeveniments més esperats, el Fanatec GT World Challenge serà el primer a fer debut la nova superfície del circuit, els dies 16 i 17 de setembre. Aquesta competició tindrà com a protagonista a la llegenda del motor, Valentino Rossi, al volant del BMW de l’equip WRT, oferint una oportunitat única per als aficionats de viure l’emoció de les carreres de GT i les activitats de VolRace.

Però la acció no s’acaba ací. El 23 i 24 de setembre, el Circuit Ricardo Tormo donarà la benvinguda al Campionat d’Espanya de Resistència, una de les sis proves de l’any, acompanyada de la Copa Racer i la Copa Saxo. El mes de setembre conclourà amb el certamen portugués de Super Seven, que presentarà una desfilada de Caterhams arribats de tota Europa.

Octubre també tindrà la seua dosi d’adrenalina. Els dies 14 i 15, el NAPA Racing Weekend, patrocinat per la Real Federació Espanyola d’Automobilisme, presentarà el Campionat d’Espanya de Fórmula 4, la Porsche Sprint Challenge Ibèrica i la Clio Cup.

El motociclisme serà l’estrella de novembre. El Finetwork FIM JuniorGP es disputarà els dies 4 i 5, seguit de la Lamera Cup una setmana després. Com a culminació de la temporada, el Gran Premi Motul de la Comunitat Valenciana tancarà el mundial de MotoGP els dies 24, 25 i 26 de novembre.

Mentre els fanàtics de les carreres gaudeixen d’aquests esdeveniments, la pista no estarà mai buida. Una sèrie d’activitats com entrenaments, presentacions, escoles de conducció, i més, ompliran l’agenda del Circuit Ricardo Tormo fins a finals d’any, tot preparant-se ja per un 2024 ple d’acció i emocions.