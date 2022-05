El Campionat Autonòmic d’Atletisme a l’aire lliure Sub 14, que va tindre lloc dissabte passat a Gandia, ha servit per a quasi tancar la temporada de Pista a l’aire lliure sumant tres nous èxits al ja nodrit palmarés del Club d’Atletisme Els Sitges de Burjassot. Així ha quedat la cosa: Miguel Marco, or en pes i plata en 80 metres barra i Carla Almenar, plata en 3 km marxa.

Segons la crònica de Els Sitges, el gran protagonista de la jornada va ser, una vegada més, Miguel Marco. El xicotet de la saga Marco va fer un nou doblet en pes i en 80 tanques. El pupil d’Eduardo L. Gómez va tornar a millorar la seua marca personal en el llançament de pes enviant el metall fins als 11,53 metres (15 cm més dels que ja havia aconseguit enguany)

Pau Jagersma i Voro Más ho van acompanyar en el podi. Quasi sense temps per a poder arribar a l’eixida en els tacs, el jove Marco va completar la seua extraordinària participació amb una meritòria segona posició en els 80 metres barra. En aquesta ocasió, no va poder millorar marca i qui sí que ho va fer va ser l’atleta de Quart de Poblet, Gabriel Ruiz, qui es va alçar amb la victòria. No obstant això, el major premi ja l’havia aconseguit Miguel Marco en tindre ja garantida la classificació per al Campionat d’Espanya que es disputarà el pròxim cap de setmana a Torrevella, i al qual acudeix amb serioses aspiracions de medalla.

De retorn a l’Autonòmic, un altre dels diamants de la pedrera del club de l’Horta Nord, Carla Almenar, tampoc va decebre en la prova dels 3 km marxa. Amb una maduresa impròpia per a la seua edat, l’atleta de Els Sitges partia en clar desavantatge davant l’algeriana del Millenium Torrevella, Melissa Bidouh, qui havia marcat un temps de 16.42.08 aquesta temporada (quasi mig minut més ràpid que el d’Almenar). No obstant això, la jove de Burjassot no va renunciar a donar batalla i no sols va millorar la seua marca, portant-la a un estratosfèric 16.26.82 sinó que va tindre opcions d’or fins al final. Bidouh, no obstant això, va ratificar el moment dolç en què es troba i va entrar en meta després de 16 minuts i 14 segons alçant-se amb l’or.

D’aquesta manera, el CA Els Sitges entrava en el ‘top ten’ del medallero de la Comunitat Valenciana, sent el millor club de la comarca i en una posició que, amb una mica més de sort, haguera sigut encara millor ja que la resta de participants també va brillar a bon nivell. Hugo Añón tornava a millorar la seua marca en el 3.000 metres llisos per segona vegada en dues setmanes però, malgrat la bonica remuntada que va protagonitzar, va haver de conformar-se amb la quarta posició (11.09.82). També quarta va quedar Laura García en disc a qui li van arrabassar el bronze en l’últim llançament.

No obstant això, la jove atleta va deixar evidents mostres de la seua progressió en haver millorat la seua marca en quasi dos metres i mig per a acabar completant el seu concurs amb una marca de 19.80 m (a 15 cm del podi). Finalment, Sara García, també va millorar notablement la seua millor marca en 1.000 obstacles (4.00.30), una prova el podi de la qual estava sentenciat des de quasi el principi, però que va oferir un espectacular sprint en el qual es van veure implicades 6 atletes lluitant per la quarta plaça, separades per menys de 2 segons en la meta.

Aquest èxit esportiu del CA Els Sitges s’uneix als ja aconseguits aquesta temporada en els campionats provincials amb els quatre ors de l’Individual a l’aire lliure (dos de Miguel Marco, 1 de Carla Almenar i un altre d’Hugo Añón) i 2 plates (Laura García i Sara García); el bronze per equips en camp a través d’Alzira (amb un equip format per Carla Almenar, Sara García, Olivar Muñiz, Lucía Lerma, Laura García i Sara Pallardó) i tres 3 ors de pista coberta (Miguel Marco -60m tanques i pes- i Carla Almenar -2km marxa-) i un bronze (Sara García de l’Arc -2.000 metres llisos-)

