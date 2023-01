El Club de Futbol Almussafes commemora el seu 70 aniversari

L’efemèride es va celebrar de manera pública, diumenge passat 15 de gener, coincidint amb l’acte de presentació de la temporada esportiva 2022-2023



Més de 200 jugadors integren els 12 equips dels ‘blavets’, als quals cal sumar la direcció esportiva i els diferents cossos tècnics



Autoritats, Junta Directiva, expresidents, jugadors, famílies i afició es van donar cita, durant la vesprada del passat diumenge, 15 de gener, en el camp de futbol municipal per a assistir a la cerimònia de presentació oficial de la nova temporada l’Almussafes CF. Durant la primera part de l’acte el club va retre homenatge als 26 presidents de la història de l’entitat esportiva, atés que enguany el club commemora el seu 70 Aniversari.

El Club de Futbol d’Almussafes commemora el seu 70 Aniversari

“Els blavets”, denominació popular per a designar al Club de Futbol d’Almussafes. Estan de celebració està temporada esportiva 2022-2023, atés que commemoren set dècades de trajectòria en la localitat.



La història oficial de l’entitat esportiva es remunta al 22 de setembre de l’any 1952. Data de fundació del club com a entitat esportiva federada, i a la temporada 1952-1953 com la primera de competició oficial.



Aquesta rellevant efemèride s’ha visibilitzat amb la celebració d’una gala de presentació de la temporada esportiva 2022-2023. Amb segell històric, atés que la primera part de l’acte, que va tindre lloc a les 18 hores del passat diumenge 15 de gener. Va rememorar la trajectòria del club i va servir per a homenatjar públicament els 26 presidents que han estat al capdavant de l’entitat esportiva des de la seua constitució.

Projecció d’un emotiu vídeo

Després de la projecció d’un emotiu vídeo resum amb imatges dels diferents equips que han vestit la samarreta de l’Almussafes durant aquestes set dècades d’història. El president de l’Almussafes CF de l’actualitat, Vicente Marí, i l’alcalde, Toni González. Tot seguit entregaren unes plaques commemoratives als expresidents assistents i a les famílies dels quals ja no estan . En reconeixement a la gran labor desenvolupada pels mateixos al capdavant de les diferents juntes directives que han gestionat el club en aquests 70 anys.

Gala de presentació de la temporada esportiva 2022-2023



Amb posterioritat van desfilar pel terreny de joc els grups de jugadors i jugadores que aquesta temporada defensen els colors del club en els equips cadet/infantil femení, cadet, Infantil ‘A’ i ‘B’, *Aleví ‘A’ i ‘B’, Benjamí ‘A’ i ‘B’, Prebenjamí ‘A’ i ‘B’, Querubí i Amateur A. Més de 200 xiquets, xiquetes i joves que van viure una vesprada màgica a l’abric de les seues famílies i afició. Que van compartir emocions juntament amb els diferents cossos tècnics, direcció esportiva i Junta Directiva del club.





Una fotografia de família de tota l’escola i un castell de focs artificials va posar el punt i final a una tard-nit en la qual tant el president de l’entitat com el president de l’executiu van felicitar l’entitat per la seua trajectòria i consolidació a Almussafes.