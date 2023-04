La localitat de Catadau va ser escollida pel Valencia Chapte per a cel·lebrar el 30 aniversari del club. L’aniversari va consistir en una concentracio de motos Harley a la localitat i una ruta per les carreteres del interior de la provincia.

A la concentración hi van asistir al voltant de 300 motoristes, inclosos els 200 integrants del club valencià i diversos convidats de clubs de diveres parts del país així com l’extranger.

L’ajuntament va organitzar un esmorzar per als moters de entrepans de cansalà, com a incentiu de celebrar la congregació. Aquest acte afavorirà que Catadau siga un punt de referencia per a les rotes de moters per carretera.