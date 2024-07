El passat cap de setmana es va celebrar a la ciutat d’Alzira el campionat de la CV sub 15 i sub 17, final de Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana i Federació tant de quilos com de tècnica. Trofeu Julián Perea – Lorenzo Carrió.

Les competicions es van realitzar en el gimnàs Julián Perea d’Alzira, durant tot el dissabte i el diumenge al matí.

El club Halterofília Alzira va obtindre un total de quatre campions, medalla d’or, 3 medalles de plata i dues de bronze en l’edat compresa entre els 13 i els 17 anys . Dos ors, dues plates i un bronze completen el nombre de medalles en edats compreses entre els tretze i quinze anys.

Els participants del club halterofília Alzira i els seus resultats van ser;



Equip Femení



1 Nuria Torres Mansanet cat. 40 kg dues medalles d’Or, sub 15 i sub 17.

2 Mireia Perez Calatayud cat 55 kg medalla de bronze sub 15

3 Eva Alfaro categoria 59 medalla de plata sub 17

4 Claudia Dolz Filip categoria cat 64 kg medalla d’or sub 17

5 Tihara Giselle Saldivar mes de 81 kg medalla d’or sub 17



Equip masculí

1 Alex Ramiro Carpi categoria 49 kg medalla de plata sub 15 i sub 17

2 Juan Moreno Ruano categoria 55 kg medalla de plata sub 17

3 Izan Pérez Calatayud categoria 81 kg medalla d’Or sub 17

4 Axl Roda Palacios categoria 67 medalla de bronze sub 17 i medalla de plata sub 15.

5 Javier Zalvez Garcia categoria 67 cinqué lloc sub 17



6 Iker Vila Garcia categoria 61 kg ore sub 15 plata sub 17



7 Alvaro Chordá Dominguez categoria 73 kg medalla de bronze sub 1



Destacar que Alex Ramiro, Iker Vila , Axl Roda i Mireia Calatayud van realitzar la marca minima per a participar en el campionat d’Espanya sub 15 que se celebrarà a la ciutat de Lleó el 28 i 29 de setembre de 2024.

Durant el diumenge al matí va tindre lloc l’última jornada de tècnica de Jocs Esportius Federació on amb la suma de punts de totes elles Mireia Pérez Calatayud i Marc Sanchiz van mostrar ser els millors en tècnica proclamant-se tots dos campions.

La millor marca de la competició sub 15 Trofeu Julian Perea va ser per al levantador Iker Vila Garcia.

El Trofeu Lorenzo Carrió a la millor marca local femenina va ser per a Mireia Pérez Calatayud i Trofeu Julián Perea a la millor marca local masculina va ser per a Alex Ramiro Carpi.

Els entrenadors Jesús Ballesteros, Héctor Lapo, Antonio Gordó. José Sanchiz i Estefania Juan van mostrar estar molt contents amb els resultats esportius i van ser homenatjats pels alumnes i familiars del club.