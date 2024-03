El Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Catarroja analitza la situació del municipi com a fase prèvia de les propostes de millora a l’Ajuntament

La finalitat de l’Observatori és exposar la visió d’aquest segment de la població catarrogina

El CMIA, Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Catarroja, òrgan que presenta a la població infantil i juvenil dintre de l’estratègia de Ciutat Educadora de l’Ajuntament de Catarroja, ha iniciat el projecte de l’Observatori d’Infància i adolescència per estudiar l’estat actual del municipi i detectar necessitats respecte de la neteja, urbanisme, seguretat, instal·lacions i festes.

La finalitat de l’Observatori és exposar la visió d’aquest segment de la població catarrogina per col·laborar amb l’Ajuntament en la proposta per a millora del municipi.

La Ciutat Educadora és una aposta per l’educació com a eina de transformació social i implica el compromís amb un model de ciutat basat en els principis d’inclusió i igualtat d’oportunitats, justícia social, democràcia participativa, convivència entre diferents cultures, diàleg entre generacions, promoció d’un estil de vida saludable i sostenible, i planificació d’una ciutat accessible.

La regidora de Ciutat Educadora, Núria Blanch, ha destacat que «els governs locals són l’administració més pròxima a la ciutadania, i la implicació dels xiquets i xiquetes per conéixer les problemàtiques locals es tradueix en un millor coneixement del territori, i el desenvolupament de polítiques per millorar el benestar de la ciutadania, per això considerem tan important la col·laboració de CMIA».

El projecte de l’Observatori d’Infància i adolescència compta amb tres fases, la primera de les quals ha estat fer un estudi del mapa del poble i enquestes a la població sobre els aspectes a analitzar per part dels membres del CMIA.

Resultats de les enquestes de l’Observatori d’infància i adolescencia s’han mostrat en una reunió en la qual els representants del Consell han mostrat les seues impressions a l’alcaldessa, Lorena Silvent, el vicealcalde, Jesús Monzó, la regidora de Ciutat Educadora, Núria Blanch, el regidor de Joventut, Miquel Verdeger, el regidor d’Educació, José Antonio Cuberos, i les regidores Beatriz Sierra, Marta Galdón, Núria Marín i Lourdes Rodríguez.