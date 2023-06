El Col·legi d’Advocats d’Alzira es suma a la vaga indefinida que porta activa els últims quatre mesos

Des de fa quatre mesos que el servei públic de justícia està paralitzat per diverses vagues. Sense el compliment efectiu dels serveis mínims i sense tindre una solució a la vista. Les successives convocatòries dels diferents col·lectius de la justícia es sumen a un dèficit històric i estructural. Que aquest servei públic arrossega des de fa dècades.

Amb aquestes declaracions en el Col·legi d’Advocats d’Alzira, el què volen és recordar als poders públics que la tutela judicial efectiva és fonamental per al correcte funcionament de l’Estat de Dret. Per tant, per a la vida en societat, doncs té com a principal funció resoldre conflictes, dotant de seguretat i confiança a la ciutadania.

En el cas concret d’Alzira, ens comenta Ferrer, que s’estan veient retards intolerables. S’estan datant senyalaments per al proper octubre de 2024, i d’altres procediments que porten un any de retard.

Entre les seues demandes trobem la previsió i millora de recursos materials i personals. La conciliació de la vida personal i la professional, fomentar la cultura de l’acord i revisar el sistema legal de recursos, així com dels procediments tendents a la uniformitat, simplificació i antiformalisme, entre altres