‘Molta gent xicoteta, en llocs xicotets, fent coses xicotetes, pot canviar el món’. Els alumnes i alumnes de 5é de Primària del col·legi Natividat de La nostra Senyora de Burjassot van llegir fa poc aquesta frase, en classe, i han decidit posar-la en pràctica.

Ho faran amb la seua participació en el ‘Sang Valentí Diocesà 2024’.

Un projecte solidari per a la donació de sang, posat en marxa per la Fundació Sant Vicent Màrtir de Col·legis Diocesans. En el qual el centre escolar de Burjassot participarà per tercer any consecutiu.

Així, la jornada de donació de sang organitzada pels escolars del centre educatiu tindrà lloc el 16 de febrer. Data molt pròxima a la festivitat de Sant Valentí, i les persones que ho desitgen podran acudir a donar sang a la Parròquia de La Nativitat. En horari de 9.30 h a 13.30 h. En una afectuosa carta, els alumnes i alumnes de 5é han convidat a l’alcalde, Rafa García. Perquè acudisca a celebrar el Sang Valentí més solidari i el primer edil ja s’ha reservat la cita en la seua agenda.

Sang Valentí Diocesà és un projecte d’aprenentatge i servei que pretén ajudar a cobrir les mancances de sang en els centres valencians de transfusió. A més pretén crear una consciència social en l’entorn pròxim als centres educatius i en els propis alumnes i alumnes. Respecte a la importància que té per a la salut de moltes persones malaltes el fet que les persones sanes. Quantes més millor, donen la seua sang.

Els requisits per a la donació són senzills. Únicament passen per tindre entre 18 i 85 anys, gaudir d’un bon estat de salut, pesar més de 50 kg i no acudir a la donació en dejú.