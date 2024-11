El Col·legi Sant Josep de Calassanç ofereix 2000 racions diàries per a famílies afectades per la riuada a Algemesí

Després de la riuada del riu Magre el 29 d’octubre, el Col·legi Sant Josep de Calassanç ha iniciat una campanya solidària per distribuir 2000 racions diàries de menjar a les famílies d’Algemesí afectades per la catàstrofe.

L’equip del col·legi, amb el suport de docents i voluntaris, treballa per garantir una alimentació equilibrada als afectats amb racions preparades amb ingredients frescos.

El director del col·legi, Jose Manuel Espiritusanto, destaca la importància de la solidaritat en moments de crisi, reafirmant el compromís de la institució amb la comunitat. “Farem tot el possible per donar suport a les famílies afectades per aquesta tragèdia”, afirma.