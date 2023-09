El comerç d’Alzira afavoreix l’entrada de mascotes als seus locals

Des de la regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alzira juntament amb la regidoria de Comerç, s’ha informat en roda de premsa, de la posada en marxa d’una mesura.

Per sugeriment de diversos comerços de la ciutat, per tal que els usuaris amb animals de companyia sàpiguen amb claredat quins comerços admeten mascotes a l’hora que els seus propietaris necessiten realitzar compres.

Lara Ferrer, regidora de Salut i Benestar Animal de l’ajuntament d’Alzira. Ha declarat que aquesta mesura es basa en la col·locació d’un distintiu a les portes dels comerços. Identificant-los com a local que sí admet animals acompanyats pels seus propietaris.

També, la regidora de Comerç, Gemma Alós, ha informat que tot es va iniciar amb la proposta d’un dels comerços. El qual va demanar el disseny d’un distintiu i fer-ho extensible a la resta de comerços que vulgueren adherir-se.

Alós també s’ha referit a que, per sort, la població ha anat evolucionant positivament. I és més conscient de l’acceptació de les mascotes en els comerços.

Tot allò, coincidint amb l’entrada en vigor de la nova Llei de Benestar Animal. El pròxim divendres 29 de setembre, en la que es reflexa l’obligatorietat de fer assegurança de responsabilitat civil, a totes les mascotes.

Cal destacar que, segons ja va informar temps enrere, Alós, hi ha sectors que sí tenen prohibit l’accés d’animals, per llei, com és tot aquell comerç dedicat a l’alimentació.