Una nova iniciativa a favor de la dinamització i la projecció del comerç local alberiqueny arriba de la mà de la campanya ‘Aquest Nadal, no et rasques la butxata’. Promoguda conjuntament per l’Ajuntament d’Alberic i l’Associació Acudiu.

Durant els dies de Nadal, els negocis adherits a la campanya repartiran als seus clients les anomenades targetes ‘Rasca Rasca’. De manera proporcional a les compres realitzades.

Estes targetes, gràcies també a la col·laboració de Caixa Popular, comptaran amb 6 premis de 50 euros per a gastar en els comerços d’Acudiu. A més, amb les targetes ‘Rasca Rasca’ podrà aconseguir-se un dels 104 carros per a la compra que es sortegen.

La campanya ‘Aquest Nadal, no et rasques la butxaca’ estarà activa fins el dissabte 6 de gener. Els premis de 50 euros podran utilitzar-se fins al 31 de gener de 2024. Pel que fa als carros de la compra, en cas d’eixir guanyadora o guanyador, el mateix negoci farà entrega del premi al moment.

Claudio Garcia, regidor de Comerç i Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Alberic explicava que “esta iniciativa naix de la col·laboració entre l’Ajuntament i el Grup de Desenvolupament Econòmic Acudiu. Ambdues entitats teníem clar que havíem de dur endavant una proposta per a impulsar els nostres comerços, fent partícips els més de 50 negocis adherits a la campanya. Gràcies al treball en comú amb el president d‘Acudiu, podem estar regalant un total de 300 euros i 104 carros de la compra”.