El Comité d’Agricultura Ecològica gana el Ressò & Organic Award per la seua campanya de promoció i consum de productes ecològics

Al lliurament ha assistit la consellera d’Agricultura i el president del CAECV

El guardó reconeix la importància de les empreses dedicades al sector retail i les entitats que fomenten el consum de producte ecològic

El Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) ha sigut guardonat en els premis Eco & Organic Retail Awards en la categoria de Millor Campanya de Màrqueting per a la promoció de productes ecològics.

L’objectiu d’aquests premis és el de reconéixer la importància tant de les empreses dedicades al sector retail com de les entitats que fomenten el consum de producte ecològic a Espanya i Portugal.

En l’acte de lliurament de premis ha sigut present la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Isaura Navarro. El director general de Desenvolupament Rural, David Torres, i el president del CAECV, Vicente Faro, i ha tingut lloc en el marc de Organic Food Ibèria, la major fira internacional sobre productes orgànics i naturals del sud d’Europa, que se celebra a Madrid els dies 7 i 8 de juny.

Per al president del CAECV, Vicente Faro, “aquest premi ha suposat reconéixer tot el treball que s’està realitzant en la Comunitat Valenciana per donar visibilitat al sector ecològic des del punt de vista de la promoció i la comunicació. Portem alguns anys posant en valor el treball de les més de 4.000 persones operadores que tenim certificades en el nostre territori i comptant a la societat tots els avantatges. Tant per al nostre entorn com per a les persones, que consumir productes ecològics no sols és bo, sinó que és millor”.

Cal recordar que el CAECV ha competit amb més d’una desena de candidatures d’empreses dedicades al sector retail, com Aldi, Lidl, Carrefour Bio, Herbolari Navarrés o Veritas, o entitats que fomenten el consum de producte ecològic com el Consell d’Agricultura Ecològica de la Regió de Múrcia o Ecovalia.

Aposta del CAECV per la comunicació i la promoció

La finalitat del CAECV és el control, certificació, representació i defensa dels productes ecològics, però com a entitat pública de certificació també s’encarrega de la promoció d’aquests.

El Ple de l’Òrgan de Gestió de l’entitat va decidir fa uns anys apostar d’una manera decidida per la comunicació i la promoció. Creant una àrea específica i professional per a això. “Portem algun temps fent les coses molt bé des del punt de vista de la comunicació i la promoció, factor que ens ha permés comptar amb un reconegut prestigi que hui fa un pas més amb aquest merecidísimo premi”, explica Faro.

Campanyes fresques, visuals i directes

Les campanyes premiades en els Ressò & Organic Retail Awards en la categoria de Millor Campanya de Màrqueting per a la promoció de productes ecològics han tingut com a objectiu posar en valor el treball dels operadors certificats i buscar el creixement del sector. Destacant aspectes com la sostenibilitat, la qualitat, la salut, el consum i la comercialització de productes ecològics.

‘Ecologízate: és bo, i està millor’ i ‘Ecologízame: és bo, i està millor’. Han pretés ampliar el nínxol de consum actual de productes ecològics i estendre’ls a tota la població d’una forma fresca, visual, directa i dinàmica.

Totes dues accions de màrqueting van d’acord amb els eixos i accions de l’II Pla Valencià de Transició Agroecològica (2021 – 2025) posat en marxa per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Cal recordar que aquest segon pla contempla, entre els seus cinc eixos d’actuació, accions encaminades a la posada en marxa de campanyes publicitàries, clares i concises sobre el consum de productes ecològics.