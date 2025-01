El concert per València de Mikel Izal a Burjassot es trasllada al 21 de febrer per malaltia de l’artista

El concert solidari per València que Mikel Izal havia de realitzar el pròxim dissabte 11 de gener a l’Auditori de la Casa de Cultura de Burjassot ha sigut ajornat al divendres 21 de febrer.

Així ho ha comunicat el mateix artista, explicant que el canvi de data es deu a una afecció aguda a la gola que li impedeix “cantar amb normalitat i, per tant, afrontar amb garanties l’exigència que suposa un concert

Les entrades adquirides per a la data inicial seran vàlides per a la nova data. Les persones que no puguen assistir-hi el 21 de febrer hauran d’enviar un correu electrònic a ayuda@enterticket.es per a sol·licitar la devolució dels diners.

El termini màxim per a realitzar aquesta sol·licitud serà el dimecres 22 de gener a les 23:59 h.

Cal destacar que tots els fons recaptats amb la venda d’entrades es destinaran íntegrament a la Fundació Horta Sud (@fundaciohortasud). Aquesta iniciativa solidària, impulsada per Mikel Izal, té com a objectiu ajudar a pal·liar els efectes de les inundacions patides a València.