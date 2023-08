El Concurs d’Arròs al Forn de Benimodo Torna a Brillar

Una Tradició Gastronòmica que Uneix la Comunitat

El Jurat: Presentació i Sabor, Claus per a Conquistar el Paladar

Benimodo, conegut per la seua rica tradició culinària, ha celebrat un any més el seu estimat concurs d’arròs al forn. Aquest esdeveniment és més que una simple competició gastronòmica, és un símbol de la identitat cultural del poble. Anys rere any, la comunitat s’uneix per compartir, degustar i celebrar l’art d’aquest plat tradicional.

El lideratge d’aquest concurs recau en mans del seu alcalde, Paco Teruel, qui, junt a festers i altres membres destacats de la comunitat, es posa la difícil gorra de jutge. Aquesta edició, com les anteriors, ha vist una participació entusiasta tant de cuiners locals com de visitants que volien posar a prova les seues habilitats culinàries.

Els participants, plens d’esperança i amb ganes de demostrar el seu talent, han de tenir en compte diversos factors crucials. No es tracta només de cuinar un plat d’arròs; és sobre com capturar l’essència del poble en cada mos. El jurat, amb una vasta experiència en degustacions, prioritza la presentació del plat. Un plat ben presentat no només sedueix la vista, sinó que també prepara el paladar per al festí que està a punt de gaudir.

No obstant això, més enllà de la presentació, el sabor de l’arròs és l’element més crític. El jurat es pren seriosament la seua responsabilitat de valorar si l’arròs està dolç o salat, la seua textura – assegurant-se que no estiga ni massa dur ni massa tou – i, per descomptat, que estiga soltet, signe distintiu d’un arròs al forn ben fet.

Aquesta celebració no és només sobre guanyar o perdre. És sobre la comunitat de Benimodo reunint-se, celebrant la seua herència i continuant una tradició que ha passat de generació en generació. Mentrestant, mentre els habitants i visitants esperen amb antelació l’anunci del guanyador, tots gaudeixen d’una festa que celebra la unitat, la tradició i, per descomptat, l’amor per l’arròs al forn.