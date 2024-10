El Concurs de Teatre Vila de Mislata alça el teló de la seua 42a edició

El certamen acollirà, cada divendres fins al 5 de desembre, la representació teatral de deu companyies amateurs valencianes, amb accés gratuït per a tot el públic

Carlos F. Bielsa: “Mislata s’ha convertit en un referent cultural pel consolidat concurs de teatre, pel festival d’arts escèniques de carrer, MAC, i per la Biennal Miquel Navarro, entre moltes propostes impulsades per l’Ajuntament”

El prestigiós Concurs de Teatre Vila de Mislata, situat entre les grans cites de les arts escèniques de la Comunitat Valenciana, inicia aquest divendres la seua edició número 42. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament ha programat deu espectacles que es representaran sobre les taules de l’escenari del Centre Cultural Carmen Alborch durant els pròxims divendres, fins al 5 de desembre, a les 20.00 hores.

L’edició d’aquest any del Vila de Mislata reunirà companyies amateurs de tota la Comunitat que competiran per fer-se amb el reconegut premi. Entre les propostes trobem les aportades per Escola de Teatre Serrano (4 d’octubre), Lluna Plena Teatre (11 d’octubre), Zorongo Teatro (18 d’octubre), Pànic Escenic (25 d’octubre), Namasteatre (31 d’octubre), Jove Companyia de l’Últim Toc Teatre (8 de novembre), Polinyam Teatre (15 de novembre), Associació Cultural Falla Taüt (22 de novembre), No es lo que parece (29 de novembre) i Pura Vida Teatre (5 de desembre).

El passat divendres, 27 de setembre, es va realitzar al teatre del Centre Cultural la presentació de les obres participants en l’edició d’enguany junt amb el recital poètic i musical “Estellés de mà en mà” a càrrec de Borja Penalba i Francesc Anyó. Un espectacle realitzat en col·laboració amb l’Agència de Promoció del Valencià amb motiu de la celebració del cent aniversari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellés. Aquesta efemèride seguirà estant present en el certamen teatral amb la representació poètica, musical i de dansa popular “Sis veus per al poeta” el diumenge 27 d’octubre.

En la Gala de Lliurament de Premis, que serà el dijous 12 de desembre, es coneixeran totes les obres que han sigut reconegudes pel jurat i el públic per a emportar-se aquest guardó. Un acte conduït per Crit Companyia de Teatre a través de la representació de l’obra ‘Tota una vida amb el Vila’. El jurat responsable de valorar les propostes escèniques d’enguany està compost per l’actor i director de doblatge, Rafael Contreras; la Gestora Cultural, Beatriz López; l’actriu i ballarina, Olga Martínez; la actriu, Candela Mora, i l’actor, Jordi Tamarit.

Per a l’alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, “promoure el teatre en valencià és més que important, és un tresor inavaluable que ens identifica, ens unix i ens enriquix com a societat, perquè a través d’aquest concurs de grups de teatre valencians, podem enfortir la nostra identitat i preservar el nostre impuls permanent a la cultura”. Ara és el moment d’alçar el teló i gaudir novament de les propostes teatrals.