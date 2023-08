El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca Atrau Cuiners de 16 Països amb Rècord de Participació

Ampliació a 45 Participants en la 62 Edició Degut a l’Enorme Interès Internacional

Professionals Gastronòmics de Tots els Racons del Món Competiran el 10 de Setembre

La ciutat de Sueca es prepara per a la 62 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana, que aquest any ve carregat d’innovacions. Degut al gran interès demostrat per professionals culinaris de tot el món, el nombre de participants s’ha incrementat a 45, cinc més que en anteriors edicions. Aquest certamen gastronòmic és considerat el degà dels que es celebren a Espanya i atrau l’atenció de cuiners i cuineres, tant nacionals com internacionals.

Amb l’objectiu de ser reconeguts amb el prestigiós títol de la ‘millor paella del món‘, els cuiners arribaran a Sueca el proper diumenge 10 de setembre. L’ampliació de la participació internacional ha permès acomiadar representants de fins a 16 països, com Puerto Rico, Perú, Equador, Argentina, Mèxic, República Txeca, Costa Rica, Austràlia, Itàlia, Suïssa, Anglaterra, Principat d’Andorra, Corea, Japó, Canadà i, per descomptat, Espanya.

La representació d’Espanya també serà notable amb 13 restaurants de ciutats com Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Madrid, Murcia, Ciudad Real, Segovia, Málaga, Formentera, Teruel i Granada. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, tindrà una destacada presència amb 14 participants procedents de Santa Pola, Altea, Relleu, Vila-real, València, El Palmar, Godella, Alfafar i Algemesí.

A nivell local, el certamen comptarà amb la presència de restaurants de renom de Sueca, com el Sequial 20, Nou Rodasoques, i el Bar Galiana de les Palmeres.

La organització informa que en breu es farà públic el llistat complet de participants. Aquesta informació serà compartida a través de les xarxes socials del certamen i de l’Ajuntament de Sueca, convertint-se en una cita obligada per a tots els amants de la cuina valenciana i de la paella en particular.