El pròxim divendres 7 de juny es publicarà el llistat dels 8 joves que participaran en les semifinals del certamen que es celebra del 4 al 7 de setembre

Cullera ja coneix a les 16 persones preseleccionades per a la sisena edició del Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’.

Els i les violinistes Diego Elia, Ignacio Navarro, Marc Beltrán, Erole Maque, Sara Valencia, Pablo Roberto Turlo, Aina Martí, Enric Molla i Sergio García (Espanya), Ludovico Portarena (Itàlia), Claudio Andrés Ordoñez (Xile), Inga Wawrzynkowska i Sara Dragan (Polònia), Chang Shang-Ting (Taiwan), Haoge Wang (la Xina) i Selma Spahiu (Albània) han aconseguit superar la primera fase d’aquest prestigiós certamen internacional.

D’acord amb les bases d’aquesta sexta edició, totes les persones seleccionades hauran d’enviar un vídeo amb les obres a interpretar de la fase eliminatòria detallades en les bases perquè siguen valorades. Serà divendres 7 de juny quan es publique el llistat de les 8 persones que participaran en les semifinals de ‘CullerArts’ que enguany se celebrarà del 4 al 7 de setembre als Jardins del Mercat.

El regidor d’Activitats Musicals, Juan Carlos Alandete, ha posat en valor «la magnitud que té el nostre concurs, que enguany atrau una vegada més a les millors promeses i joves talents del violí de 8 països de tres continents diferents». A més, l’edil ha recordat que enguany «hem incrementat la dotació econòmica destinada als premis per a fer més atractiu encara si cap aquest certamen que vam iniciar fa 6 anys i que any rere any augmenta el seu prestigi oferint-nos autèntic virtuosisme musical», ha conclòs.

D’aquesta manera, el Primer Premi passa de 4.000 a 5.000 euros, així com el Segon Premi i el Tercer Premi, que també han augmentat en 1.000 euros la seua quantitat, arribant a 4.000 i 3.000 euros respectivament. A més, es manté el Premi Especial concedit pel públic amb una dotació econòmica de 1.500 euros.

La popularitat de ‘CullerArts’, a l’alça

El Concurs Internacional de Violí ‘CullerArts’ va ser ideat i creat per l’Ajuntament de Cullera amb l’objectiu de promocionar a joves talents d’aquest instrument de corda. El concurs celebra enguany la seua sisena edició, consolidant-se com un referent a nivell internacional que atrau cada any a concursants de gran nivell de tot arreu del món. La sud-coreana Alicia Lee va ser la guanyadora de la cinquena edició d’aquest concurs.