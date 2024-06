El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat que la Generalitat acudirà al jutjat contenciós administratiu per defensar l’aigua de l’Albufera amb totes les conseqüències.

Així ho ha fet saber durant la sessió de control a les Corts, on ha explicat que el Consell emprén aquesta mesura després del silenci del govern central al requeriment del govern valencià sobre els cabals que havien de ser aportats al llac i que no s’han rebut.

En contestació al PSPV, Mazón ha manifestat la seua solidaritat amb l’alcaldessa de València, Maria José Catalá, i l’alcalde d’Elx, Pablo Ruz, pels atacs contra ells en els últims dies.

Durant la seua resposta al grup Compromís, el president ha reiterat que la Llei de tracte just impulsada per la formació taronja presenta deficiències tècniques i que l’executiu va posar a la seua disposició tots els serveis tècnics i econòmics de la Conselleria.

Mazón ha valorat la unió amb el seu soci de govern Vox per defensar els interessos de la Comunitat Valenciana en lloc del finançament singular per a Catalunya. Així mateix, el cap del Consell ha subratllat algunes de les mesures posades en marxa en aquesta legislatura, com les desgravacions fiscals per a rendes baixes i mitjanes, el programa d’avals dotat amb 20 milions d’euros per ampliar la capacitat de compra d’una vivenda per als joves o l’inici de la vacunació contra els virus respiratoris en menors.