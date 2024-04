El Consell Agrari de Sueca renova vehicles de transport per a camins 

L’Ajuntament de Sueca, a través del Consell Agrari, ha adquirit un nou vehicle de transport per a camins dins dels plans de renovació d’elements per a este ús amb què compta l’ens agrícola

En l’acte de recepció, han sigut presents l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora d’Agricultura, Carmen Pérez; i els regidors Julián Sáez, Joan Carles Vázquez i Àngela Marí.



L’adquisició del vehicle s’ha realitzat a través d’un procés de licitació, «és una renovació molt important, ja que es tracta d’un vehicle amb unes característiques específiques que la ciutat de Sueca necessitava’’, ha explicat la regidora d’Agricultura, Carmen Pérez, qui s’ha mostrat molt satisfeta amb esta renovació i ha avançat que «ens trobem també en procés de licitació per a la compra d’un camió per a camins i, posteriorment, iniciarem el procés per a adquirir un vehicle per als Guardes Rurals del Consell Agrari’’.