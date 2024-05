Després de la signatura de l’acord entre la Generalitat i BP, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat l’impacte positiu que tindrà el clúster de l’hidrogen a la Comunitat Valenciana.

Aquest projecte, impulsat per BP, té com a objectiu principal la descarbonització i la transició energètica, contribuint a la reducció de les emissions contaminants i al foment de les energies renovables.

.El clúster de l’hidrogen de la Comunitat Valenciana, conegut com a HyVal, és pioner en el territori i forma part de l’Aliança d’Hidrogen Renovable, la qual serà presentada properament. Aquest clúster subministrarà hidrogen verd i fins a 650.000 tones de biocombustibles a l’any, contribuint a la reducció de la dependència dels combustibles fòssils i promocionant l’ús d’energies renovables alternatives.

La iniciativa també tindrà un impacte directe en sectors clau com el químic, el ceràmic, i el transport aeri, marítim i pesat, entre altres. A més, s’alinea amb les estratègies de la Unió Europea i els fons Next Generation, consolidant la posició de la Comunitat Valenciana com a referent en la transició cap a una economia més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Després de la signatura de l’acord, el cap del Consell, acompanyat per diverses autoritats i representants de BP, ha visitat les instal·lacions de la refineria a Castelló, destacant la importància de la coordinació entre les diferents administracions i el sector privat per a fer realitat aquesta iniciativa.