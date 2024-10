El Consell avança en l’alleujament fiscal a les famílies amb l’aprovació de l’avantprojecte de llei que amplia les deduccions per naixement, adopció i acolliment.

El paquet de mesures de caràcter social de suport a les famílies previst en la Llei d’Acompanyament als Pressupostos de 2025 beneficiarà unes 41.900 persones amb un estalvi global quantificat en 10 milions d’euros.

Els actuals imports de la deducció per naixement o adopció passaran dels 300 euros actuales als 600 euros, si es tracta del primer fill o filla; 750 euros, en el cas del segon, i 900 euros, en el cas del tercer i successius.

Aquestes mateixes millores es traslladaran a la deducció per acolliment familiar, siga quin siga el seu règim, de manera que s’inclourà també la guarda amb fins d’adopció, cosa que permetrà augmentar el nombre de persones beneficiàries.

La norma inclou també avantatges fiscals per al sector agrari per un import de 2,6 milions d’euros i exempcions que beneficiaran a 15 confraries i 377 vaixells de pesca amb base en els ports de la Generalitat.

El Consell ha aprovat també el decret pel qual es declara la compatibilitat del compliment de funcions com a professorat substitut en les universitats públiques valencianes per part del personal docent no universitari.

D’altra banda, l’Executiu ha autoritzat la contractació de la nova depuradora que donarà servei a Parc Sagunt II, una actuació que comporta una inversió de 60,8 milions d’euros.