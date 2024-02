El Consell de la Infància i de l’Adolescència és un òrgan consultiu i participatiu constituït arran de la declaració de Catarroja com a Ciutat Educadora.

Al 2024, quatre anys després de la seua constitució, el Consell s’ha consolidat i prepara el treball de camp per fer a l’equip de govern municipal propostes que milloren la vida de les persones joves del poble.

A Catarroja formen el Consell de la Infància i l’Adolescència 12 xiquetes i xiquets d’entre 11 i 14 anys. L’òrgan es va posar en marxa fa 4 anys amb l’objectiu d’aconseguir que l’opinió de les persones joves del poble comptara a l’hora de prendre decisions. O posar en marxa projectes que els afecten, com explica Núria Blanch, regidora de Ciutat Educadora. “Sempre som les i els adults qui decidim què i cóm es fan les coses que afecten a les xiquetes, xiquets i adolescents. És molt important comptar amb la seua opinió i escoltar tot el que tenen a dir, que és molt”.

Esta setmana el Consell ha celebrat una sessió ordinària per fer seguiment i organitzar el treball. Que s’està fent i que té com a objectiu presentar a l’equip de govern una sèrie de propostes de millora per a Catarroja.

Ahir es va encentar el treball de camp. Amb una enquesta de carrer per conèixer de primera mà les necessitats de les catarrogines i els catarrogins. Les respostes a eixa enquesta es traduïran en propostes que el Consell farà al govern del municipi i que. Després d’algunes reunions per treballar-les o descartar-les si no són competència municipal, aniran al Plenari Infantil del 22 de maig.

Comptar amb la participació de les persones joves és fonamental. Per aconseguir que Catarroja siga un poble més plural i més respectuós amb totes i tots i, per això, des del Consell de la Infància i l’Adolescència i des de Ciutat Educadora es treballa per fer que la seua veu arribe on es prenen les decisions. Com explica Núria Blanch “l’objectiu final és aconseguir que les persones joves tinguen veu en les institucions, empoderar-los i fer-los vore que la seua opinió és molt important”