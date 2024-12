El Consell declara d’emergència la contractació d’equipament informàtic per al personal públic afectat per la dana

El Consell ha aprovat la declaració d’emergència per a la contractació i adjudicació del subministrament d’equipament informàtic que substituirà els ordinadors i dispositius perduts o inutilitzats en les oficines públiques de la Generalitat a causa de la dana del passat 29 d’octubre

Contractació i execució

La Conselleria d’Hisenda i Economia ha adjudicat el contracte a Idiomund SL per un import de 2.540.576,50 euros (IVA inclòs). El termini d’execució serà de quatre mesos, en els quals es preveu subministrar:

1.500 ordinadors portàtils .

. 350 ordinadors de sobretaula .

. 1.850 monitors .

. 1.500 docking stations .

. 1.850 perifèrics i accessoris (teclats, ratolins, auriculars, maletins i candats).

Necessitat de reposició

La dana va destruir gran part de l’equipament informàtic en diverses oficines públiques, com ara centres Labora, instal·lacions de la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda o la Conselleria d’Agricultura. Per això, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) ha tramitat d’urgència la reposició dels equips.

Atenció a la ciutadania

A més de reposar l’equipament, el Consell ha impulsat iniciatives per a millorar l’atenció a la ciutadania afectada:

Atenció telefònica i en línia per a gestionar dubtes i tràmits.

Reducció de la bretxa digital.

Assessorament sobre ajudes i serveis disponibles.

També s’ha dotat d’equipament a oficines com la nova PROP de Massanassa, serveis itinerants de Labora i reforç en punts crítics com el servei 1·1·2 CV i el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi).

Suport al teletreball

Per últim, el personal públic afectat per la dana o per restriccions de mobilitat ha rebut equipament per a continuar prestant servei en modalitat de teletreball, assegurant així la continuïtat dels serveis públics.