El Consell declara urgents les obres de reparació de la depuradora d’Alzira-Carcaixent

345 mil euros d’inversió per a garantir la seguretat i evitar vessaments al medi ambient

La depuradora, de titularitat estatal, serveix a quatre municipis de la Comunitat Valenciana

El Consell ha declarat hui com a urgents les obres de l’edifici de la depuradora d’Alzira–Carcaixent. Per tal de garantir la seguretat i evitar qualsevol tipus de vessaments al medi ambient, es realitzarà una inversió de 345 mil euros per a reparar les anomalies detectades en l’estructura de l’edifici.

El passat mes de març es detectaren algunes patologies en els elements prefabricats de l’estructura. La Conselleria de Medi Ambient va determinar la necessitat d’actuar de manera immediata, decretant la situació com a emergència per tal de reparar les anomalies detectades i garantir la seguretat dels treballadors, dels usuaris de la instal·lació i de l’entorn.

La depuradora d’Alzira-Carcaixent va ser construïda el 2007 i dona servei no només a aquests dos municipis, sinó també a La Pobla Llarga i Castelló. Tot i que la depuradora és de titularitat estatal, la seua gestió i el manteniment són competència autonòmica.

Amb aquesta inversió i la declaració d’emergència, el Consell demostra la seua determinació en prendre mesures decisives per a preservar l’entorn natural, assegurar la seguretat dels treballadors i usuaris, i mantenir un servei essencial per als habitants d’aquests quatre municipis valencians.