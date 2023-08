El Consell Defensa la Llengua Valenciana amb una Declaració Institucional

Reacció a l’Oblit del Valencià al Congrés

Debat Polític: Reaccions i Opinions Contraposades

Després de l’acord al Congrés que no va reconéixer el valencià com una de les llengües en què es pot intervenir, el Consell ha decidit donar un pas al front en defensa de la nostra identitat. Segons ha informat la vicepresidenta, Susana Camarero, en el pròxim ple es realitzarà una declaració institucional en defensa de la llengua, la cultura i els signes identitaris del territori valencià.

Aquesta acció es presenta com una resposta directa a les declaracions de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, qui va anunciar que es permetria l’ús de l’euskera, el gallec i el català a la cambra baixa, deixant fora de la llista la llengua valenciana. Des del Consell es considera aquesta decisió com un atac directe a la identitat dels valencians, al veure’s la llengua com a element de divisió i no d’unió dins l’Estat espanyol.

Els socialistes, en canvi, han ofert una visió diferent de la situació. Han expressat la seua sorpresa davant la declaració urgent del govern valencià. Segons aquest grup, la mesura podria ser una maniobra per desviar l’atenció dels problemes existents dins les files del PP i el seu aliat, VOX.

Aquesta situació evidencia les tensions existents entre diferents grups polítics a l’hora de defensar i representar els interessos i drets del poble valencià. La llengua, com a eina fonamental de comunicació i expressió cultural, es troba en el centre del debat.