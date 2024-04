El Consell descarta la macrodepuradora d’Alcàsser

Salomé Pradas, ha mantingut una reunió amb l’alcalde d’Alcàsser, Alberto Primo

El Consell descarta el projecte de la macrodepuradora

La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha mantingut una reunió amb l’alcalde d’Alcàsser, Alberto Primo, per a anunciar que el Consell descarta el projecte de la macrodepuradora que estava previst instal·lar en el municipi per a evitar l’arribada d’aigües negres al Parc Natural de l’Albufera.

L’execució d’esta obra va quedar pendent en l’anterior legislatura i després del canvi de govern en la Generalitat, l’actual consellera es va comprometre a iniciar un procés de revisió de tots els projectes de depuració que li van quedar pendents al Botànic, entre ells el de la EDAR de este municipi de l’Horta Sud.

La titular de Medi Ambient ha avançat que la Generalitat de Carlos Mazón donava per tancat aquest projecte del Botànic per l’alta controvèrsia social, perquè no atenia les peticions de la localitat i pel seu alt impacte mediambiental.

Per part seua, l’alcalde Alberto Primo ha agraït la visita de la consellera, així com el suport de l’Administració Valenciana contra la depuradora. També ha explicat que descartar la macrodeputadora no és una qüestió política, sinó una qüestió de defendre els interessos dels veïns i veïnes d’Alcàsser.

Un projecte que es descarta amb la promesa d’alternatives que siguen més viables i amb un baix impacte mediambiental i social.