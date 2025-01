El Consell Escolar de Picassent rebutja per unanimitat la consulta sobre la llengua als centres

Un rebuig contundent a la llei de llibertat educativa 1/2024, considerada un atac a l’autonomia dels centres escolars

El Consell Escolar Municipal de Picassent, presidit per l’Ajuntament i integrat pels representants dels centres escolars locals, ha expressat de manera unànime el seu rebuig a la proposta de llei 1/2024 de la Generalitat, coneguda com a llei de llibertat educativa.

Crítica unànime des de la comunitat educativa

En la reunió celebrada aquest dimecres, que ha comptat amb la participació dels equips directius i AMPAS dels centres CEIP Mare de Déu de Vallivana, CEIP Sant Ignasi de Loiola, CEIP Príncep d’Espanya, IES l’Om, La Nostra Escola Comarcal, Les Carolines, Sant Cristòfor Màrtir I i II i l’escola infantil municipal Ninos-Mon Peixet, així com amb la regidora d’Educació, Nati Sobrevela, s’ha posat en evidència que la llei “no respecta l’autonomia dels centres” i crea obstacles pedagògics innecessaris.

Sobrevela ha destacat que “la llengua ens atorga riquesa educativa i ha de servir-nos com a nexe d’unió, no com a font de conflicte, com sembla pretendre aquesta proposta de la Conselleria.”

Preocupació per la minorització del valencià

Els membres del Consell Escolar han assenyalat que la llei té com a objectiu minoritzar el valencià, una acció que consideren inacceptable. A més, han criticat que la proposta no s’haja elaborat amb la participació de pedagogs, lingüistes, acadèmics ni del professorat, fet que comporta problemes organitzatius per als centres.

Defensa del projecte lingüístic propi de cada centre

Durant la sessió, els representants de totes les comunitats educatives han defensat la necessitat de respectar el projecte lingüístic de cada centre, assegurant que aquesta és l’única via per garantir la inclusió, el respecte i l’equitat en l’aprenentatge de les llengües cooficials.

Un escrit per al conseller d’Educació

Com a conclusió, el Consell Escolar Municipal ha acordat remetre al conseller d’Educació un escrit que recull totes aquestes valoracions, expressades per unanimitat, per tal de manifestar el seu descontent i rebuig a aquesta proposta de llei.