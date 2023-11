La consellera d’Hisenda Ruth Merino ha assegurat que la reforma del sistema de finançament ha de ser una prioritat per al govern central

Merino ha dit que qualsevol altra mesura com una condonació de deute és un pegat però no una solució definitiva

Així ho ha reconegut Merino després del ple del consell. No obstant això, Merino ha dit que si ha condonació de deute per a Catalunya en base als acords per a la investidura de Sánchez. La Comunitat reclamarà igualtat de tracte

Sobre el nou govern central, la consellera d’Hisenda ha desitjat tindre molta relació amb la vicepresidenta i ministra d’Hisenda Maria Jesús Montero. En l’executiu de Mazón s’espera, ha dit la portaveu, que acabe la marginació de la Comunitat Valenciana. I que es parle de finançament, corredor mediterrani, aigua i infraestructures.