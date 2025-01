El Consell i la Diputació de València preparen Fitur 2025 amb més recursos per als municipis

José Manuel Camarero, secretari autonòmic de Turisme, i Pedro Cuesta, diputat de Turisme, han exposat les noves ferramentes per a la promoció dels municipis en Fitur 2025.

La Fira Internacional de Turisme se celebrarà a Madrid del 22 al 26 de gener. Segons les conclusions de la reunió, tots els municipis comptaran amb més recursos que mai, com taules professionals per a reunions o sales de presentacions.

L’estand de la Comunitat Valenciana serà més gran i oferirà espais per a les marques turístiques de la regió. L’estètica de l’estand mostrarà una imatge unificada i mediterrània de la Comunitat i fomentarà la innovació i la sostenibilitat amb els productes locals i accions gastronòmiques.

Pedro Cuesta ha subratllat la estreta col·laboració entre la Diputació de València, la Generalitat i els municipis en l’organització de Fitur 2025.

València Turisme disposarà d’un espai de 142 metres quadrats dedicat a promocionar els destins turístics de tota la província. Aquest espai inclourà un variat programa amb presentacions de productes locals, demostracions gastronòmiques i activitats professionals diàries dels 33 municipis i 7 mancomunitats participants.

La participació a Fitur 2025 no només reforçarà la presència internacional dels municipis, sinó que també contribuirà al creixement d’un sector que representa un 16% del PIB de la Comunitat Valenciana, genera més de 300.000 llocs de treball i aporta més de 4.000 milions d’euros en impostos. Així, la Fira Internacional de Turisme es presenta com una oportunitat clau per a consolidar la destinació turística valenciana i captar noves oportunitats per al desenvolupament econòmic i social.