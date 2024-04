El Consell i l’Ajuntament de Tous impulsen la construcció d’un centre de dia en la localitat

L’Ajuntament de Tous treballa en la construcció d’un centre de dia en la localitat.

L’alcalde, Cristóbal García, després d’un primer encontre amb la vicepresidenta segona del Consell i responsable de la Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero

S’’ha reunit amb la Directora general d’Infraestructures Sociosanitàries de la Generalitat Valenciana i amb el Secretari autonòmic del Sistema Sociosanitari per a abordar este assumpte.

Tant l’alcalde com el tinent s’han mostrat optimistes després d’esta trobada, i han destacat que, atés que Tous té molta gent gran i que per a arribar a un centre de dia pròxim els usuaris han de ser traslladats a 15 kilòmetres com a mínim, seria molt avantatjós comptar amb unes instal·lacions així en la localitat per a prestar este servici.

Tècnics de Conselleria es desplaçaran en breu per a estudiar els terrenys que pretén cedir el consistori a este efecte. Es tracta dels patis de les Escoles Velles, situat en el nucli de la localitat, prop del centre mèdic i de la Llar del Jubilat.