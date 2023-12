La Generalitat ha anunciat que mantindrà fins a final de juny els descomptes en el transport públic.

El Consell ha aprovat aquest dimarts un decret per prorrogar les ajudes que suposen la gratuïtat dels abonaments per a menors de 31 anys i el descompte del 50% per a la resta de viatgers. Aquesta mesura suposara una despesa de 18,4 milions d’euros