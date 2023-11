El Consell ratifica la declaració d’emergència de les obres de reparació de col·lectors d’aigües residuals al Puig i Massalfassar per més de 414.000 euros

La Conselleria de Medi Ambient considera necessari reparar amb urgència les anomalies detectades per a garantir la seguretat i la integritat de la pròpia infraestructura



El Consell ha ratificat la declaració d’emergència de les obres de reparació dels col·lectors generals 3, 6 i 7 de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Pobla de Farnals al Puig i Massalfassar per més de 414.000 euros.

El mes de setembre passat es van detectar una sèrie d’anomalies en alguns trams dels col·lectors de la EDAR de Pobla de Farnals que suposaven un risc d’evacuació d’aigües residuals no depurades en el medi natural, particularment en episodis plujosos, amb el conseqüent impacte mediambiental, en la salut pública i en la integritat de la pròpia infraestructura.

Davant aquesta situació, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori ha acordat la declaració d’emergència per a escometre com més prompte millor l’execució de les obres necessàries a fi de solucionar la situació descrita en el menor termini possible.