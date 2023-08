El conseller d’Agricultura insta a frenar l’expansió de plagues en cítrics importats

Josep Luis Aguirre sol·licita mesures urgents al ministre Luis Planas

Preocupació pel risc econòmic, ambiental i social d’importacions infectades

El conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, en una acció decidida per protegir la indústria agrícola valenciana, ha enviat una carta al ministre d’Agricultura Luis Planas instànt-lo a prendre mesures immediates. El motiu d’aquesta petició es deu a la creixent preocupació per l’expansió de plagues detectades en cítrics importats, particularment durant el mes de juliol.

Aguirre ressalta la necessitat d’incorporar en l’agenda de la Comissió Europea l’urgència de reforçar els requisits fitosanitaris que s’apliquen a la importació de cítrics. Aquesta demanda surgeix arran de l’alarma generada entre els productors locals i l’administració per la detecció de diverses plagues i malalties en productes vegetals que prové de països tercers.

Un dels punts que Aguirre destaca és la revisió de els acords comercials entre la Unió Europea i països com Brasil i Sud-àfrica, des d’on es produeix una gran quantitat d’importacions cítriques. Una mesura específica que el conseller ha proposat és el tractament en fred de pomelos i mandarines. Aquests fruits, en aquests moments, no estan sotmesos a aquest tractament, i, malauradament, ja s’han registrat casos de la presència de la plaga de la falsa arna en ells.

Un altre problema que esmenta Aguirre és la taca negra en cítrics que prové d’Egipte. La presència d’aquesta i altres malalties en importacions cítriques representa, segons les paraules del conseller, un risc inassumible en àmbits econòmics, ambientals i socials. Aquests riscos podrien tenir conseqüències devastadores per a l’agricultura local i l’economia associada.

Finalment, com a resposta a aquests seriosos desafiaments, el conseller fa una crida urgent al tancament automàtic de les importacions quan es detecte aquesta malaltia. Aquesta mesura, assenyala, és vital per a garantir que els consumidors i els agricultors estiguen protegits contra possibles brots i per a salvaguardar l’integritat del mercat cítric valencià.