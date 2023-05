El Consorci continua amb el seu projecte de la xarxa d’ecoparcs de la comarca

El Consorci Ribera i Valldigna ha acceptat avui, a la Junta de Govern, la cessió de terrenys realitzada per l’Ajuntament d’Alzira. Per a la construcció del que serà l’ecoparc més gran i innovador del Consorci. 4.100 metres quadrats d’instal·lacions que donaran servei. No només la ciutadania d’Alzira, sinó els municipis veïns d’Algemesí, Carcaixent, Guadassuar, i en realitat, tota la ciutadania del Consorci. El caràcter universal de la xarxa d’ecoparcs, com ja es coneix. Fa que qualsevol veí dels 52 municipis que conformen l’entitat pugui utilitzar gratuïtament l’ecoparc de la xarxa que li convingui millor.

A la Junta del Consorci també s’ha adonat de l’estat de les obres del futur Ecoparc Educatiu del Complex de Valorització de Residus a Guadassuar. Que estarà finalitzat en menys de dos mesos. En efecte, juntament amb la Planta de Tractament. La més visitada d’Europa, s’hi ubicarà un ecoparc que donarà servei als veïns de la zona, i que tindrà, també de manera pionera a l’Estat Espanyol, una funció merament educativa i de conscienciació .

Les visites a la Planta de Residus es completaran amb una visita guiada a l’Ecoparc, que estarà preparat per fer-ho, i en un futur es podrà passejar per un parc urbà amb llacuna inclosa construït per la Diputació de València sobre els terrenys de l’antic abocador de Guadassuar .