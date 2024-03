El Consorci de Bombers de València aconsella sobre un bon ús dels petards

En plena setmana fallera, el Consorci de Bombers de València adverteix a la ciutadania sobre el risc d’un mal ús dels petards i altres materials pirotècnics. Mitjançant una campanya preventiva a través de mitjans de comunicació i xarxes socials.

L’objectiu de la iniciativa, denominada “Falles sense perill”. No és un altre que que la ciutadania gaudisca al màxim d’estes festes, evitant per a això qualsevol risc derivat d’un mal ús dels petards.

Un dels principals riscos sobre els quals alerten des del Consorci de Bombers de València és el perill de provocar un incendi a causa de l’ús de petards.

Per això cal evitar col·locar-los al costat d’elements que puguen propagar un foc. Com ara papereres, contenidors, o líquids inflamables, i evitar situar-los en llocs pròxims a vegetació o zones de bosc. Ja que que podria acabar provocant un foc a la muntanya.

En este sentit, es recorda que la vegetació en general està arrossegant enguany un important estrés hídric. Agreujat per les altes temperatures i episodis de vent d’este 2024. Per la qual cosa la vegetació es troba molt seca i qualsevol punt d’ignició xicotet podria derivar en un incendi greu.

Però no són l’únic perill greu. I és que els bombers alerten que accions negligents, com situar els petards dins de botelles o llandes. Augmenten els riscos, ja que en explotar produeixen metralla, i podrien provocar greus lesions.

També és important que s’encenga en el sòl i mai subjectant-lo a la mà. No s’ha de guardar cap article pirotècnic en les butxaques, tampoc manipular el contingut del petard, ni llançar-los contra altres persones ni animals.

Si algun petard no s’encén bé o no explota, no cal tocar-ho, sinó esperar uns minuts i llavors humitejar-ho amb aigua. I per descomptat, cal utilitzar els articles pirotècnics adequats en l’edat de l’usuari, respectant sempre la normativa vigent.