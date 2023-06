El parc de bombers de Torrent ha acollit la presentació del nou servei de mediació del Consorci de Bombers de València. Un avanç en matèria laboral que s’emmarca en el protocol de Prevenció i Actuació davant la Violència Laboral aprovat pel Consorci l’any passat.

Així, quan hi haja un conflicte les parts implicades treballaran amb un equip mediador imparcial. Conformat per personal del propi Consorci, que ajuda en la consecució d’acords i solucions. I és que darrere d’un conflicte sol haver-hi una mala comunicació, falta de control en la gestió de les emocions. Desinformació, interessos contraposats, creences i valors que es perceben com a incompatibles o rols no definits. En aquest context el nou sercei de mediació es posa a la disposició dels treballadors i treballadores del CPB . Com un procés voluntari de les parts, plantejat des de la col·laboració, el diàleg, el respecte i la confidencialitat.

Protocol de Prevenció i Actuació davant la Violència Laboral

Com a part dels objectius que recull el Protocol de Prevenció i Actuació davant la Violència Laboral en el CPBV. Són fonamentals les activitats de divulgació i per això s’ha s’ha dut a terme una presentació al parc de bombers de Torrent per part de David Piélago, psicòleg d’empreses de l’Àrea de Seguretat i Salut de FREMAP, qui va participar activament en l’elaboració del Protocol del Consorci.

Tant el gerent del Consorci, Josep Ballester, com l’Inspector Cap, José Miguel Basset, presents a l’acte, han traslladat el suport i interés del Consorci en aquest procediment. Destacant com un objectiu prioritari l’acompliment del treball en un entorn laboral de col·laboració i respecte.

Uns objectius de plena actualitat, ja que el passat 25 de maig va entrar en vigor a Espanya el Conveni de Ginebra sobre l’eliminació de la violència en el món del treball.

El formulari de comunicació de possibles situacions de conflicte laboral és confidencial i és dirigit directament al correu de l’Equip de mediació. Es troba disponible en el Portal de l’Empleat:

https://www.bombersdv.es/portal-de-lempleat/prevencio-de-riscos-laborals/formulario-de-comunicado-de-riesgos/