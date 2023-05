Aquest matí, el president del Consorci de Residus Ribera i Valldigna, Salvador Montañana, i la tinenta d’alcalde i regidora de Seguretat, Infraestructures i Urbanisme d’Alzira, Sara Garés, han fet una visita als terrenys on es trobarà ubicat el nou ecoparc d’Alzira . Que comptarà amb vuit parcel·les municipals ubicades prop de la ITV, al Polígon Ciutat del Transport de la localitat. Fàcilment accessibles des de diversos municipis, i que milloren absolutament en ubicació i prestacions a l’actual ecoparc de la ciutat.

El futur ecoparc d’Alzira comptarà amb 14 contenidors específics per a residus voluminosos i molestos. 2 grans contenidors tancats per a RAEES (residus d’aparells elèctrics i electrònics). Un gran espai protegit per a residus contaminants o perillosos (vernissos, pintures, bateries, etc.) ). Però a banda d’això, tal com va passar amb el Complex de Valorització de Residus de Guadassuar del Consorci, avui referent europeu a Economia Circular, el nou ecoparc d’Alzira esdevindrà el primer d’aquest tipus 100% eficient amb energies alternatives i ecològiques.