El Consorci Provincial de Bombers es mobilitza davant l’arribada imminent de la DANA

Activada l’alerta meteorològica a la Comunitat Valenciana per fortes pluges

Consells i mesures de prevenció per a la població davant el risc d’inundacions

Finalitzant el mes d’agost amb intensitats calorífiques, ara encarem el mes de setembre amb l’arribada imminent d’una DANA. La AEMET ha activat l’alerta per pluges intenses, principalment en la Comunitat Valenciana, que es preveu siga una de les zones més afectades aquest dissabte.

Diverses poblacions ja estan implementant mesures preventives davant la possible arribada de pluges torrencials. El Consorci Provincial de Bombers insisteix en la importància de la prudència, recomanant no transitar per àrees propenses a inundacions, barrancs i evitant activitats a l’aire lliure en zones de risc. En qualsevol situació d’emergència, es fa una crida a contactar amb el 112.

Amb aquesta situació en horitzó, el Consorci Provincial de Bombers de València ha anunciat un dispositiu especial de resposta. Avelino Mascarell, Diputat de Mediambient i Prevenció de Riscos Forestals, ha reafirmat la disposició dels recursos necessaris per als propers dies.

Per part seua, Salvador Ballesta, subdirector tècnic del Consorci de Bombers, ha proporcionat detalls sobre els efectius que seran desplegats durant el cap de setmana. A més a més, ha destacat la revisió i posta a punt dels equips especialitzats per a rescats aquàtics i bombes d’evacuació d’aigua.

La principal missatge del Consorci és mantenir-se informat i actuar amb cautela. Antes d’eixir de casa, és vital estar al corrent de les actualitzacions meteorològiques. Si es troba en una situació compromesa amb el vehicle, recomanen no aturar-se en zones amb acumulació d’aigua i sempre buscar llocs elevats com refugi. Novament, en cas d’emergència, el telèfon a marcar és el 112.

Aquesta alerta serveix com a recordatori de la força de la natura i la necessitat d’estar preparats i informats. Les autoritats locals i els serveis d’emergència estan treballant conjuntament per assegurar la seguretat de tots els ciutadans durant aquesta situació meteorològica adversa.