Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers de València, duran la vesprada d’ahir dijous es va declarar un incendi, al voltant de les 19.36 hores, en un barranc de l’entorn del polígon 31.

El Consorci va mobilitzar dues dotacions de bombers i sergent del parc d’Alzira i una unitat de bombers forestals de Generalitat.

Al voltant de les 22.38 hores es va donar per controlat. Encara que els treballs han continuat fins a les sis d’aquesta matinada, per a donar-ho completament per extingit

Així ho ha confirmat la regidora de Seguretat d’Alzira, Gemma Alós. Qui també a assegurat que no va anar més enllà del cau del riu i no es lamentaren pèrdues materials ni personals. Alós, també ha informat sobre els últims incendis enregistrats en la zona del riu dins tel terme d’Alzira, com el que es va provocar en una àrea de canyar, vora del riu Xúquer, en la coneguda zona de Tulell.

D’altra banda, el Consorci de Bombers, també ha informat que anteriorment, al voltant de les 16.41 hores, es va produir a Alzira un incendi de camp abandonat en una zona de la carretera Alberic-Tous, on el Consorci també va mobilitzar dues dotacions dels parcs d’Alzira i Ontinyent, un coordinador forestal del Consorci i tres unitats de bombers forestals de GVA. Els treballs, d’aquest incendi van finalitzar sobre les 22.00 hores.