El Consorci de Residus de la Ribera i la Valldigna ha realitzat hui la instal·lació de noves plaques solars fotovoltaiques al sostre de la seua seu dins de la seua aposta per la innovació. Per la transparència i per la coherència entre la manera de pensar i la manera d’actuar.

Des del consorci s’aposta per un futur més sostenible i amb la creació d’aquesta nova instal·lació solar fotovoltaica. El Complex de Valorització de Residus Domèstics de Guadassuar es convertirà en referent en matèria de renovables.