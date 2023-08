El Consorci Ribera i Valldigna Presenta una Guia Sobre Reducció i Reutilització de Residus

El 2020: Més de 190.000 tones de residus generats a la Ribera i Valldigna

Accions i Estratègies per Fomentar un Consum més Sostenible

El 2020 ha estat un any en el qual la generació de residus ha augmentat exponencialment. Concretament, al Consorci Ribera i Valldigna, s’han comptabilitzat més de cent noranta mil tones de residus, el que significa que cada habitant va produir prop de 570 kilograms en un sol any. Aquesta xifra alarmant es deu en gran part a l’actual model de consum que predomina en les nostres llars, on es rebutgen nombrosos materials que podrien ser aprofitats.

Amb la intenció de canviar aquesta tendència, el Consorci ha decidit prendre mesures. Ha creat una guia orientativa amb l’objectiu de respondre a les inquietuds dels ciutadans i educar-los en pràctiques més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Dins d’aquesta guia, s’ofereixen una sèrie de consells pràctics per a la vida quotidiana:

Reduir l’ús de plàstics i materials no biodegradables.

Omitir envasos d’un sol ús o innecessaris.

Fomentar l’ús d’envasos reutilitzables, així com cistelles i bosses que es puguen utilitzar repetidament.

Prioritzar la compra de productes de llarga durada.

Quan un objecte es trenca o deixa de funcionar, intentar reparar-lo abans de descartar-lo.

Addicionalment, es destaca la importància de reflexionar abans de fer una compra impulsiva. Es recomana als ciutadans que es pregunten: “Realment ho necessites?“

Un dels enfocaments centrals de la guia és la promoció de la economia circular, que es basa en la reutilització, la reparació, la renovació i el reciclatge de materials i productes existents. En aquest context, es posa de relleu la compra local, ja que no només afavoreix aquest tipus d’economia, sinó que també redueix l’impacte ambiental associat al transport de productes.

Finalment, la guia fa referència als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per les Nacions Unides, així com a les “quatres erres”: reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.

Aquesta iniciativa representa un pas ferm cap a un futur més verd, on la consciència i la responsabilitat de cada individu poden fer una diferència real en la preservació del nostre planeta.