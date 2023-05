El Consorci Ribera Valldigna construirà un nou Ecoparc a Alzira

El regidor de Serveis Urbans de l’ajuntament d’Alzira, i exvicepresident del Consorci Ribera-Valldigna, Fernando Pascual. Ha anunciat que el consistori alzireny, ha cedit 4 parcel·les en el polígon de la ciutat del transport. I que es fa càrrec de la construcció d’un nou ecoparc sense que això supose cap cost per als habitants d’Alzira.

L’edil, ha volgut destacar els avantatges que suposarà aquest nou ecoparc, tenint en compte que l’actual no reuneix les dimensions que una població com Alzira necessita. Un projecte que es fa realitat i del qual es mostra satisfet per la tasca realitzada.

Pascual, regidor responsable dels residus de la nostra ciutat, considera que aquest nou ecoparc suposarà una important millora en la gestió de residus en la localitat i un avanç en matèria de sostenibilitat i contribuirà a millorar la qualitat de vida dels alzirenys i a avançar en la protecció del medi ambient.