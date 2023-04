El Consorci torna a celebrar, després de la pandèmia, l’acte d’homenatge a les persones jubilades 

El Consorci Provincial de Bombers de València ha celebrat al teatre Francisco Chirivella de Catarroja l’acte d’homenatge a les persones jubilades. Han sigut 153 persones les que rebien homenatge en aquest acte on es retrobaven els companys que es van jubilar durant aquestos darrers anys.

Al teatre es va projectar un vídeo amb fotos de totes les persones homenatjades i es van donar insígnies als protagonistes de l’acte lliurades per Maria Josep Amigó, presidenta del CPBV, Josep Ballester, gerent, José Miguel Basset. Inspector en cap, l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó i la regidora de Cultura, Dolors Gimeno, els qui van fer entrega dels guardons.

A més, durant l’acte, els bombers José Luis Micó, president de l’Associació de Veterans del Consorci i Carlos Carrascosa, bomber del parc de Silla. Van fer els parlaments cap als que ja formen part de la història del Consorci per sempre. Com explica José Luis Micó, ara molts dels bombers jubilats fan xerrades, formen part d’organitzacions i en general porten una vida activa però sense apagar focs. Està clar que la vocació sempre va per dins.