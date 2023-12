El cos de Fran Ausina apareix sense vida baix del pont de Ferro d’Alzira

Després d’una setmana desaparegut i de nombroses batudes de cerca per part dels cossos de seguretat i professionals, com de voluntaris i amics, el cos de Fran ha aparegut aquest matí baix de l’emblemàtic pont de Ferro d’Alzira.

Una setmana d’angoixa per a familiars i amics que, ha tingut un final dolent, des que dijous passat, Fran, tinguera un accident amb altre vehicle en la redona de les Fulles de la ciutat, moment en el que va fugir sense cap documentació deixant el seu vehicle obert.

Divendres de matí es va activar el protocol de cerca de Fran per part de la Policia Nacional en el qual han col·laborat guardia Civil, Policia Local, Protecció Civil, voluntaris, com els piragüistes d’Alzira i Algemessí, sense èxit. Dilluns, 4 de desembre, es van trobar algunes peces de roba de Fran en el parc del passeig fluvial. Eixa jornada també va estar marcada per l‘augment dels dispositius de recerca amb drons.

Finalment, aquest matí, i segons ha informat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez el cos sense vida que s’ha trobat just baix del mític pont de Ferro de la ciutat, és el de Fran Ausina. Concretament, a les 10.00 hores ha sigut el moment que Delegació de Govern ha transmès a l’Alcalde que s’havia trobat el cos d’un home en el cau el riu Xúquer, baix del pont de Ferro. Tot seguit, el Cap de la Policia Nacional li confirmaba que, efectivament, el cos era de l’alzireny desaparegut.

Grup Televisió se suma a les mostres de condolència transmeses a la família i amics de Fran Ausina.