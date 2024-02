El Cos Municipal de Bombers compta amb 77 nous efectius i preveu la incorporació d’uns altres 30

L’alcaldessa destaca que en 2024 l’Ajuntament ha incrementat el pressupost de bombers quasi un 8%

A més, l’Oferta pública d’ocupació Municipal incorpora unes 30 noves places de bomber

77 nous bombers formen part, des de hui, del Cos Municipal de Bombers que, segons l’Oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament. reveu la incorporació d’uns altres 30 “professionals d’elit al servici dels valencians”, tal com ha assegurat hui l’alcaldessa, María José Catalá, durant la presa de possessió d’estos efectius.

En este acte, celebrat en la plaça de l’Ajuntament, l’alcaldessa de València ha destacat que la partida del Pressupost destinada a este cos s’ha incrementat un 7,29%, i que l’objectiu municipal és dotar a Bombers i Policia Local de tots els mitjans necessaris per a estar a l’altura del seu compromís”.

“Comptarem amb nous equipaments, una ambulància i noves bombes nodrissa. A més, en tot just dos setmanes estrenem la reforma integral del Parc Nord que tindrà tots els avanços tecnològics i una nova torre d’entrenament. I, en els pròxims mesos iniciarem la renovació del Parc Central i també posarem en marxa els canons antiincendis que tant de temps han estat bloquejats”, ha explicat María José Catalá.

“Per a este Ajuntament el Cos de Bombers és una prioritat”, ha assegurat l’alcaldessa, després de felicitar els nous efectius que durant el procés de selecció han demostrat que són capaces de donar el millor de si mateixos, de fregar l’excel·lència, que enriquirà el treball d’un cos que compta amb 167 anys d’història”.

D’esta manera, María José Catalá ha evocat l’evolució d’eixa història “des d’aquella primera Màquina Hydraulica de 1755, que es guardava en primigeni parc de bombers de la plaça del Patriarca, i la primera ‘ordenança’ de l’Ajuntament per al seu ús, als cinc parcs actuals llestos per a una resposta ràpida i eficaç davant qualsevol contingència”. “Des d’aquells Traginers als qui es va encomanar la lluita contra el foc i que a penes comptaven amb els seus braços i la seua espenta, a un equip humà format, preparat i perfectament equipat. El Cos de Bombers de València ha anat evolucionant amb la ciutat i fent un treball encomiable”, ha afirmat.

En este sentit, l’alcaldessa ha al·ludit a la “ràpida reacció dels bombers en El Saler, gràcies a la qual s’ha evitat el que podria haver sigut una autèntica tragèdia en una de les joies naturals de la ciutat”.

“No hi ha paraules per a traslladar-vos l’agraïment de tota la ciutat”, ha manifestat Catalá als nous bombers, després de reiterar que “l’objectiu de l’Ajuntament, conscient dels seriosos reptes als quals s’enfronta la ciutat, és comptar amb més bombers i millors mitjans per a València”.

En l’acte de la presa de possessió d’estos nous funcionaris, al qual han assistit entre altres autoritats la consellera de Justícia i Interior, Elisa Nuñez, i el subdelegat del govern, José Rodríguez, també ha participat el regidor delegat de bombers, Juan Carlos Caballero, qui ha destacat “la generositat i heroïcitat dels homes i dones que des de hui se sumen a una vida de lliurament per la comunitat”.