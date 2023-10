El curt d’animació ‘Todo está perdido’ guanya la 40 edició del festival de Quartmetratges

El curtmetratge d’animació “Todo está perdido”, ha estat el guanyador de la quaranta edició de Quartmetratges celebrada a l’auditori Moli de Vilà presentada per les actrius còmiques Maria Juan i Maria Zamora i on va actuar Gibertástico

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha lliurat el primer premi al millor curtmetratge, atorgat a l’obra d’animació “Todo está perdido”, de Carla Pereira i Juanfran Jacinto.

El premi al millor curtmetratge a la secció ficció ha estat per a “Pisanka”, de l’autor Jorge Yúdice. La menció especial de ficció ha estat per a “La història interminable” de David Valero i el premi a la secció d’animació ha estat per a “Becarias” de Núria Poveda, Marina Donderis i Marina Cortón.

“Perro asesino” d’Alexander Lemus Gadea ha obtingut el premi a la secció documental

El premi a la millor interpretació s’ha atorgat ex aequo a Isabel Rocatti, per “Hàbitat” d’Elena Escura i Alberto Herrero, per “Pasando Teruel” de Manuel Omonte.

El premi al curt revelació s’ha lliurat a “Encara dura” d’Irene Puente, i el millor curt en valencià ha estat “Hardcore” d’Adán Aliaga.

L’alcaldessa de Quart de Poblet s’ha mostrat molt satisfeta per la consolidació i reconeixement social de Quartmetratges i ha promés continuar millorant un festival que ja és un referent dins i fora de la Comunitat

Quartmetratges ha rebut enguany més de 58 obres i 35 guions, de les quals 25 han estat seleccionades per a la secció oficial.