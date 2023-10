Com en anys anteriors, s’administrarà, també, la vacuna enfront del coronavirus en la població on estiga indicada la doble immunització

Com a novetats d’enguany, s’amplia la vacunació als majors de 60 anys i als xiquets sense factors de risc d’entre 6 i 59 mesos d’edat

En la passada campanya, el de la Ribera va ser el departament de salut de tot la Comunitat Valenciana amb una major cobertura vacunal dels majors de 64 anys.

El departament de salut de la Ribera comptarà amb una provisió inicial de 74.400 dosi de vacuna per a la campanya de vacunació 2023-2024, que ha començat hui en tot la Comunitat Valenciana.

Com en anys anteriors, la vacunació es realitzarà en els centres de salut, amb cita prèvia per a evitar aglomeracions, i prioritzant els grups més vulnerables, començant pels majors de 80 anys.

Per a això, el departament de salut de la Ribera enviarà a les persones incloses en els grups de risc un SMS citant-los amb dia i hora en el seu centre de salut. Els pacients que, per malaltia, romanguen enllitats en els seus domicilis, seran vacunats a les seues cases pels equips d’Infermeria d’Atenció Primària.

Ampliació dels grups

Com a novetats introduïdes en la campanya de vacunació 2023-2024, cal destacar l’ampliació de la vacunació contra la grip als majors de 60 anys –enfront dels majors de 65 anys que estava establit com a grup de risc fins al moment-, la qual cosa, en el departament de salut de la Ribera, suposa augmentar la vacunació a unes 17.000 persones més.

També s’amplia la vacunació als xiquets d’entre 6 i 59 mesos d’edat, independentment de si presenten o no un factor de risc. En este sentit, els xiquets d’entre 24 i 59 mesos rebran la vacuna per via intranasal.

Junt a estos grups, cal recordar que la vacunació enfront de la grip està recomanada, també, en dones embarassades o que acaben de donar a llum (puèrperes) i persones que tenen risc de patir complicacions en cas de contagi. En este grup es troben els menors i adults amb malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, així com persones amb diabetis mellitus, obesitat mòrbida, neoplàsies, implant coclear, malaltia celíaca o malaltia inflamatòria, entre altres.

La vacuna de la grip també està indicada per al personal sanitari i sociosanitari, i per a treballadors de serveis públics essencials (forces i cossos de seguretat de l’Estat, bombers, Protecció Civil, etc.), que rebran la vacuna en els seus llocs de treball.

Així mateix, junt a la vacuna de la grip s’administrarà la vacuna enfront del coronavirus en tota la població en qui estiga indicada la doble immunització (majors de 60 anys, dones embarassades, professionals sanitaris i persones amb patologies de risc).

Resultats campanya 2022-2023

Respecte a la campanya de vacunació 2022-2023, el departament de salut de la Ribera va administrar un total de 56.718 dosi de vacuna enfront de la grip a la seua població de risc.

En este sentit, cal destacar que el personal d’Infermeria dels centres de salut va vacunar al 75,78% del grup de risc constituït pels majors de 64 anys, aconseguint, així, la major cobertura vacunal d’este grup en tot la Comunitat Valenciana.