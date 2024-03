El programa s’ha presentat hui en una jornada sobre obesitat infantil que ha reunit a l’Hospital de la Ribera a més de 70 professionals

En l’esdeveniment s’ha presentat també un tríptic sobre alimentació i hàbits de vida saludable destinat a les famílies

El departament de salut de la Ribera ha creat un programa innovador per a xiquets amb excés de pes. Destinat als professionals sanitaris amb la finalitat d’abordar de manera efectiva esta problemàtica.

Esta iniciativa, pionera en el departament, ha sigut presentada este matí en la 2a jornada. Que sota el títol ‘Avancem en el projecte Observatori de l’Obesitat per a l’Acció en Salut Infantil’. Ha reunit experts de la salut i la docència en esta problemàtica i a més de 70 assistents.

Este document per a professionals és la primera acció que sorgix del Comité d’Obesitat Infantil. Constituït al juny 2023 i que està integrat per pediatres i personal d’infermeria d’atenció primària.

Mª Carmen López, coordinadora del projecte

Com ha explicat la pediatra Mª Carmen López, coordinadora del projecte. “Este programa busca proporcionar ferramentes innovadores. I estratègies especialitzades per a un abordatge homogeni. Des de tots els centres de salut per a combatre este important desafiament de salut pública”.

Per a Mª Carmen López, “es tracta d’un programa integral per al xiquet amb excés de pes. I les seues famílies que pretén modificar els hàbits d’alimentació, exercici físic i higiene del somni mitjançant una aproximació individualitzada a cada pacient”.

“L’entrevista motivacional i les tècniques d’acompanyament en la modificació de conductes són la base d’este programa” ha afegit la coordinadora d’esta iniciativa.

Així mateix, per a avaluar la seua efectivitat, “es continuarà amb l’anàlisi de les dades d’Índex de Massa Corporal. En els pròxims anys per a verificar si realment hi ha una millora de les taxes d’excés de pes de la població infantil de 6 i 12 anys.”. Ha afirmat Mª Carmen López.

“Es tracta d’una acció que se suma a les iniciatives dels diferents municipis i centres educatius per a crear entorns menys obesogénicos i més saludables”, ha assegurat la pediatra.

En la jornada s’ha presentat també un tríptic sobre alimentació i hàbits de vida saludable que es compartirà amb totes les famílies quan acudisquen a les revisions de salut dels seus fills a partir dels tres anys. En ell s’inclou el disseny de ‘El Plat Saludable de La Ribera’ on de manera gràfica s’expressen les recomanacions d’ingesta diària dels aliments.

Activitats dels municipis

En l’esdeveniment s’han compartit les activitats que s’han desenvolupat en els municipis de Tous, Favara, Corbera, Sollana, Algemesí, Gavarda, Carcaixent, Alzira i Fortaleny, enfocades cap a la prevenció de l’obesitat infantil en entorns escolars, esportius i municipals.

A més, s’han revelat els resultats del quint butlletí del projecte de l’Observatori de l’Obesitat per a l’Acció en Salut Infantil, que revelen un augment en el percentatge de xiquets homes amb excés de pes en els grups de 6 i 12 anys. En el cas dels xiquets de 6 anys, el percentatge ha passat del 29% en 2014 al 35% en 2021, mentres que, en els xiquets de 12 anys, el percentatge ha augmentat del 47% al 51% en el mateix període.

L’Observatori de l’Obesitat per a l’Acció en Salut Infantil és un projecte del departament de salut de la Ribera en col·laboració la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana, Fisabio.