En els 20 anys que el departament impartix formació especialitzada, són ja 350 els residents que han completat la seua formació.

9 de cada 10 residents de La Ribera tornarien a triar este departament per a la seua formació.

El Departament de Salut de La Ribera ha acollit este dimarts, 7 de maig, als seus 38 nous residents.

Es tracta de metges (MIR), farmacèutics (FIR), infermers (EIR) i un psicòleg (PIR), que es formaran com a especialistes tant a l’Hospital d’Alzira com en els centres d’Atenció Primària del Departament de Salut.

En el mateix acte també ha tingut lloc el comiat de 25 residents que acaben la seua formació este any 2024.

L’acte d’acolliment ha anat a càrrec de la gerent del departament, Rosabel Ribes, i dels directors mèdics i d’infermeria.

La gerent ha donat l’enhorabona als nous residents i els ha instat a “aprofitar al màxim estos anys de formació, que us faran créixer com a professionals i com a persones”.

Així mateix, els ha recordat “l’excel·lència dels professionals amb què compta el Departament de Salut de La Ribera” i, en este sentit, ha animat als futurs especialistes a aprofitar-se “al màxim, de tot el coneixement i el potencial humà que l’Hospital d’Alzira i els centres d’Atenció Primària” posen a la seua disposició durant tota la seua formació”.

La gerent ha assegurat que, “en el departament de salut de la Ribera, ens esforcem per oferir una formació especialitzada d’alta qualitat”. En este sentit, ha remarcat que 9 de cada 10 residents de la Ribera tornarien a triar este departament per a la seua formació.

Rosabel Ribes també ha destacat que l’hospital ha incorporat recentment una avançada plataforma en línia especialitzada en docència “que permet un registre i seguiment més eficient de tota l’activitat dels residents”.

Entre els metges residents que s’han incorporat este matí, 6 cursaran l’especialització en Medicina Familiar i Comunitària, 2 Anestesiologia i Reanimació, 2 Radiodiagnòstic, 2 Pediatria, 1 Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu, 2 Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, 2 Medicina Intensiva, 2 Medicina Interna, 1 Obstetrícia i Ginecologia, 1 Geriatria, 1 Neurofisiologia, 1 Oftalmologia, 1 Psiquiatria i 1 Urologia.

Pel que respecta als infermers residents, 4 s’especialitzaran en Infermeria Familiar i Comunitària, 3 en Infermeria Obstètric-Ginecològica (Matrona), 1 en Infermeria Geriàtrica i 1 en Infermeria de Salut Mental.

Els farmacèutics incorporats cursaran les especialitats de Bioquímica Clínica i Farmàcia Hospitalària i el psicòleg s’especialitzarà en Psicologia Clínica.

